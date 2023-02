Marco Sau ha detto no.



Cercato nei giorni scorsi dal Brescia, alla disperata ricerca di rinforzi per il proprio reparto avanzato, il trentacinquenne attaccante sardo ha risposto in maniera negativa.



Malgrado sia rimasto svincolato al termine della passata stagione, giocata con il Benevento, Sau ha rifiutato la proposta d'ingaggio giuntagli dalla Lombardia.



Lo riferisce oggi il Giornale di Brescia.