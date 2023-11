L'esonero di Daniele Gastaldello in casa Brescia mette fretta alla dirigenza delle Rondinelle nella ricerca di un sostituto, mentre la squadra è stata momentaneamente affidata a Luca Belingheri, ex tecnico della Primavera. Se nei giorni scorsi il nome dell'ex Feralpisalò Stefano Vecchi sembrava in pole position, ora la situazione sta cambiando. Come riportato da Sky, il presidente Cellino si sta muovendo verso i profili di Luca D'Angelo, reduce dall'esperienza col Pisa e Cristiano Lucarelli, esonerato dalla Ternana.