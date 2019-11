In casa Brescia è il giorno della presentazione del nuovo allenatore Fabio Grosso (nella foto Ansa), che ha preso il posto dell'esonerato Eugenio Corini. Queste le sue prime dichiarazioni in conferenza stampa: "La trattativa? È stata una cosa improvvisa, è partito tutto dopo l’incontro. Sono orgoglioso e contento di affrontare un’avventura difficile ma stimolante. È la prima volta che mi capita di subentrare, sono felice di affrontare questa avventura, spero il prima possibile di riuscire a trasmettere la mia passione. Eredito una squadra che ha fatto bene in B, in A ha mantenuto la sua identità".



Su Balotelli: "Credo sia un ragazzo generoso e sorridente, vedo un potenziale enorme in lui. A tratti è stato in grado di dimostrarlo, sono convinto che potrà dimostrare il suo grande valore. L'unico neo rimane la continuità, cercheremo di sfruttarlo al meglio. L'episodio di Verona? Continuare a parlarne vuol dire dare voce a pochi stupidi che rovinano l'ambiente. Dobbiamo colpire chi all'interno dello stadio rovina tutto"



Sul presidente Cellino: "Conosco le insidie, ma guardo solo le opportunità. Ho tra le mani un gruppo sano con qualità, in tantissimi interpreti queste caratteristiche possono crescere. ancora. Il presidente ha un carattere particolare, ma ho scoperto tanti spunti interessanti".



Su Tonali: "Lui e Balotelli che hanno delle qualità che non si discutono. Nel gruppo di squadre che lottano con noi non vedo giocatori con queste qualità. Penso che il loro potenziale sia ancora maggiore di quello visto. Far parte della Nazionale è un'emozione unica".