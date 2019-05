Festeggiato il ritorno in Serie A, il Brescia punta a regalarsi un nome di prestigio per la porta. Come riporta BresciaOggi, infatti, l'obiettivo principale è Emiliano Viviano, che potrebbe così tornare alle Rondinelle dopo esservi cresciuto nei primi anni Duemila. Il 33enne portiere, protagonista di un'ottima seconda parte di stagione alla SPAL, è di proprietà dello Sporting Lisbona, con cui ha ancora un anno di contratto.