Brescia e Parma si sfidano sul mercato degli attaccanti. Oltre a Balotelli, un altro sogno in comune è Boateng, rientrato al Sassuolo dal prestito al Barcellona. Sull'ex milanista c'è pure il Besiktas, ma il giocatore non è convinto dal trasferimento in Turchia. Dove il Galatasaray vuole Gervinho. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, le piste alternative per il Parma portano a Stepinski (Chievo), Kean (Juventus) o al possibile ritorno di Inglese dal Napoli. A destra c'è Karamoh dall'Inter, sulla fascia sinistra in arrivo Pezzella (Udinese).



Dopo aver preso Florian Ayé, il Brescia ha chiesto pure la mezzapunta Mathias Pereira-Lage al Clermont. Occhi su due argentini ex Milan: il centravanti Maxi Lopez e il mediano argentino José Mauri. Caccia ai difensori: Bogdan (Livorno, interessato a Tremolada), Rajkovic (Palermo), Goldaniga e Magnani (Sassuolo).