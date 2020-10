Il Brescia potrebbe pescare in questi giorni qualche colpo a sorpresa dal mercato degli svincolati. Secondo tuttob un nome caldo sul taccuino dei dirigenti bresciani sarebbe quello del fantasista classe ’89 Shinij Kagawa. Il giapponese ,che molti ricordano primeggiare nello spumeggiante Borussia Dortmund di Jugen Kloop, è reduce dall’esperienza non proprio esaltante con la maglia del Real Saragozza, nonostante le 33 presenze e 4 gol.



Il giocatore potrebbe rilanciarsi nella nostra Serie B, a patto che Cellino sia in grado di soddisfare le sue richieste economiche, principale ostacolo alla buona riuscita della trattativa