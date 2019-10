Sandro Tonali, centrocampista del Brescia in gol nel primo tempo contro il Genoa, ha parlato così al termine del primo tempo a DAZN: "Sul gol ho crossato, non tirato, però sapevo che da quella posizione la palla poteva andare dentro se non fosse stata toccata da nessuno. Siamo contenti del risultato ma adesso vogliamo entrare con ancora un altro piglio. La sensazione del primo gol? L'avevo già provata a Napoli poi me l'hanno tolta: è bellissimo".