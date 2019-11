Brescia-Torino è il secondo anticipo della 12esima giornata di Serie A e a partire dalle 15 allo stadio Rigamonti andrà in scena una sfida delicatissima per entrambe le realtà. Da un lato ci sarà l'esordio di Fabio Grosso, subentrato ad Eugenio Corini sulla panchina delle Rondinelle e ci sarà la voglia di riscatto di Balotelli sia dopo il caso razzismo che l'ha visto coinvolto col Verona, sia per la mancata convocazione con la Nazionale. Dall'altro c'è un Torino in crisi nerissima di risultati, che arriva dal derby perso contro la Juventus e con Mazzarri in bilico dato che l'ultima vittoria è data ormai 26 settembre contro il Milan.



STATISTICHE - Nessuno degli ultimi sette confronti tra Torino e Brescia in Serie A è terminato in parità: quattro successi granata e tre per i lombardi. Il Brescia ha perso cinque degli ultimi sei match di campionato (1N), inclusi tutti gli ultimi tre, ma non infila quattro sconfitte di fila in Serie A da ottobre 2010. 11 punti nelle prime 11 giornate di questa Serie A per il Torino, che nell’era dei tre punti a vittoria è partito peggio solo in tre stagioni (1995/96, 2002/03 e 2006/07), due delle quali terminate con la retrocessione. Il Torino ha perso tutte le ultime quattro trasferte di Serie A: i granata non fanno peggio dalla stagione 2008/09. L’attaccante del Brescia Mario Balotelli è andato in gol in due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Torino, nel 2013 con la maglia del Milan. L’attaccante del Torino Andrea Belotti non ha segnato nemmeno un gol nelle ultime cinque partite di Serie A, dopo averne realizzati ben cinque nelle precedenti sei.​