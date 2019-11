L'attaccante del Brescia, Ernesto Torregrossa ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Qui mi sento a casa, aspetto di poter giocare in A al Rigamonti da tanto tempo. Si parla tanto del derby con l'Atalanta, siamo riusciti a conquistarcelo e ora mettiamocela tutta per arrivare a un buon risultato. Mi va bene che segni chiunque, anche un autogol. Questa può essere la partita della svolta. Cerchiamo il risultato, attraverso il gioco. Stiamo soffrendo, ma sappiamo come si fa a riemergere. Io stesso qui qualche patema l'ho passato, con due salvezze all'ultima giornata di campionato. Sappiamo soffrire per poi anche sorridere, di ostacoli ne abbiamo già superati. Mi voglio riprendere tutto quello che mi sono perso finora . Il desiderio di rivalsa è forte, perché dopo tanta gavetta mi ero meritato una chance in Serie A e mi sono ritrovato a guardare a lungo. Devo darmi da fare".



"Corini l'ho salutato personalmente e lo farò pubblicamente, la società ha fatto una scelta dolorosa per il bene della squadra. Adesso con Grosso stiamo facendo allenamenti impegnativi, cercando di alzare il livello di intensità".

"Balotelli? Tutto quello che gli succede intorno non lo ha cambiato, è uno di noi. Cerchiamo di dargli una mano, sperando che anche lui possa darcela".