Arrivano conferme per quella che può essere la seconda avventura in Serie A di, stavolta al. Come vi abbiamo raccontato, il club turco è in Italia per adempiere alle ultime formalità per l’acquisto di Ricardo Rodriguez del Milan , e non partirà immediatamente, giusto il tempo di incontrare la società di Cellino per trattare la cessione dell’ex centrocampista dell’Empoli, seguito da tempo. A riportarlo è Sky Sport.