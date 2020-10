E se tutto quanto avviene dentro uno snodo temporale che è coincidenza fra le ore conclusive del calciomercato estivo e una scoppola della sua squadra, ecco maturare le condizioni per unaCos'altro vorreste aggiungere a siffatto repertorio?Deve riabbracciarlo, stropicciarlo affettuosamente, poi maltrattarlo, cacciarlo e riabbracciarlo quando servirà riprendere il ciclo. Fra l'altro, riguardo a Lopez, c'è un aspetto da chiarire. Perché stando a quanto condiviso dai media lo scorso agosto 20 agosto, l'ex-nuovo allenatore del Brescia aveva rescisso il contratto con la società di Cellino. E invece in queste ore circolano versioni diverse. A ogni modo, che si tratti di richiamo di un dipendente sollevato dall'incarico o di nuovo contratto, rimane che all'allenatore cui era stata affidata la squadra per riportarla subito in A, Luigi Delneri, siano bastati un pari e una sconfitta per essere messo alla porta.Diverso il discorso sugli altri segmenti dello show che senza posa va avanti durante queste ore. A cominciare dalla dichiarazione rilasciata nel corso di 90° minuto, dopo la sconfitta contro il Cittadella., che a suo dire non gli era mai capitata in 30 anni di calcio. E chissà quanti suoi interlocutori potrebbero dire, con altrettanta schiettezza, che in "n" anni di calcio non sia mai capitato loro ciò che è capitato avendo a che fare con Cellino.("per queste cose ci sono i direttori sportivi"). Un presidente completamente sconnesso. In senso telefonico, va da sé.@pippoevai