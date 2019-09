Dalla furia per la rimonta subita nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna (da 3-1 a 3-4, seppur con l'uomo in meno) ai fatti. Il patron del Brescia Massimo Cellino non è soddisfatto dell'inizio di campionato del tecnico Eugenio Corini, che ha conquistato 3 punti nell'esordio stagionale a Cagliari per poi perdere le successive due partite, e ha posto un ultimatum. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarà decisiva la prossima partita contro l'Udinese in Friuli, con Stefano Pioli che è pronto a subentrare. Il calendario non dà nemmeno una mano al Brescia che, dopo la sfida con i bianconeri, dovrà affrontare nell'ordine Juventus e Inter, ma con un Balotelli in più.