Momento non facile per Mario Balotelli. I problemi al ginocchio da una parte, le prestazioni deludenti dall'altra.A svelare l'accaduto lo stesso fotografo, con un messaggio sulla propria pagina Instagram: "La mia fotocamera che anche stasera ho posizionato su piccolo treppiede e remotata con cavo da 35 metri dietro la porta sotto la gradinata sud… Il signore Balotelli quando è stato richiamato in panchina la ha usata come fosse un pallone e l’ha calciata contro i rotors della pubblicità… Ho constatato che la fotocamera e il booster erano vistosamente danneggiati e la fotocamera non funzionava più. Bella impresa prendersela con un oggetto di lavoro!!... Ci vuole rispetto per persone che lavorano e per i loro strumenti".