E' durata appena due partite l'esperienza di Daniele Possanzini alla guida della prima squadra del Brescia.



L'ex attaccante marchigiano promosso ad inizio febbraio dalla formazione Primavera delle Rondinelle in sostituzione dell'esonerato Josep Clotet, è destinato a fare la stessa fine del suo predecessore.



Dopo le due sconfitte rimediate con Modena e Benevento l'annuncio del sollevamento dall'incarico di Possanzini è atteso già entro la giornata di oggi. Al suo posto in pole position c'è un altro ex giocatore del Brescia, già secondo di Clotet. Si tratta di Daniele Gastaldello, la cui nomina, secondo quanto riporta BresciaOggi, è pressoché imminente.