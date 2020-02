Il Brescia è uscito dalla sfida con la Juventus con una sconfitta in tasca, il mantenimento del penultimo posto in classifica a 16 punti ma con qualche certezza in più nella lotta alla salvezza. Seppur in formazione rimaneggiata la formazione di Diego Lopez ha tenuto testa alla squadra campione d’Italia. Solo l’episodio dell’espulsione di Ayè (contestato dai sostenitori biancoazzurri) la compagine di Maurizio Sarri è riuscita a sbloccare la gara. Al cospetto della corazzata bianconera il Brescia si era presentato con sei assenze pesantissime: Tonali, Cistana, Romulo, Joronen, Torregrossa e Gastaldello. Cinque dei sei giocatori sono titolari in questo Brescia. A questi si è aggiunto l’infortunio di Enrico Alfonso dopo pochi minuti di gioco. Eppure il Brescia non ha demeritato e nemmeno sfigurato giocando una partita di carattere e determinazione. Da qui bisogna ripartire per cercare d'onorare fino in fondo il campionato e provare nel “miracolo salvezza”.



14 FINALI – Sono quelle che la squadra di Lopez dovrà affrontare da qui al termine della stagione. 14 gare delle quali 6 con dirette concorrenti per la lotta alla salvezza. Tanti punti, ancora tanti minuti da giocare prima di poter tirare le somme di una stagione certamente non facile. Ma la parola “fine” non deve ancora essere pronunciata fino a quando la matematica non condannerà la squadra di Massimo Cellino. Ora serve un colpaccio anche con le grandi del campionato a cominciare dalla sfida al Napoli di venerdì sera.



SALVEZZA A 7 PUNTI - Dalla Sampdoria quart’ultima i punti da recuperare sono 7 e sono diventati addirittura 9 dal Lecce. Tanti, forse anche troppi per una squadra che ha avuto le possibilità di tenere la distanza dalla salvezza a tiro. Diego Lopez sta provando, nel poco tempo a disposizione, a variare qualcosa aggiungendo un po’ del suo Dns sudamericano ad una squadra comunque ancora viva e la gara dello Stadium lo ha dimostrato.