Buona la “prima” di Mario Balotelli con la maglia del Brescia. Il ritorno in Italia dell’attaccante è stato positivo. L’emozione di vederlo per la prima volta in campo con la maglia dall'immancabile “V” bianca sul petto è stata forte. Il sogno per molti si è realizzato e Super Mario non ha tradito le attese. Chi si aspettava un gol all’esordio non è rimasto deluso perché a catalizzare l’attenzione del pubblico di fede bresciana è stata la grinta, la voglia e lo spirito messo in campo dal numero 45. "Balotelli is back"



SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI – Un esordio atteso, chiacchierato, sentito e voluto dai tifosi delle rondinelle. L’attenzione mediatica attorno alla gara con la Juve di ieri sera è stata catalizzata dalla presenza in campo dell’ex attaccate di Inter, Milan, Manchester City, Nizza e Marsiglia. Dei 19 mila spettatori tutti, o quasi, erano pronti a vedere all’opera il campione tanto voluto da Massimo Cellino. Per lui si sono “scomodati” in tanti: dal Ct della Nazionale Roberto Mancini, numerosi addetti ai lavori, ex giocatori del Brescia tra i quali Andrea Caracciolo. Tutti, nessuno escluso, ha commentato positivamente l’inizio d’avventura di Balotelli con la nuova maglia nella sua città.



CONDIZIONE FISICA – Con un po' di pretattica Egenio Corini lo ha messo in campo dall’inizio. Era impensabile vedere un Balotelli a gara in corso. Tanta e troppa l’attesa, di blasone l’avversario: una serata quasi orchestrata ad hoc per il suo debutto. Mario Balotelli ha dimostrato grande spirito di sacrificio, desiderio di sentirsi parte del gruppo e voglia di fare. Ha corso, lottato, duellato ed è stato spesso nel vivo della manovra d’attacco. In campo per 90’ Super Mario ha ovviamente palesato una condizione non al momento eccezionale. Specie nella ripresa è emersa la stanchezza e la poca lucidità. Elementi allenabili: chi ben comincia è a metà dell’opera.



ASPETTANDO IL GOL – Non ha segnato e per tanti forse è il dato che ha maggiormente colpito. Perché in carriera gli esordi di Mario Balotelli sono stati sempre da prima pagina, da copertina. Questa volta è andata diversamente ma leggendo nei frame del film della partita Balotelli ci ha provato: su punizione, con tiri dalla distanza e la grande chance nella ripresa su assist di Bisoli. Il gol arriverà, siamo sicuri come siamo altrettanto certi che il miglioramento della condizione porterà al Brescia un beneficio in termini di prestazioni collettive e individuali. “Mario Balotelli is back”, i tifosi attendono solo la prima firma d’autore.