In questo periodo di blocco del campionatosfrutta il tempo senza allenamenti e partite per prendere decisioni importanti riguardanti. Tanti sono i punti sul quale il patron delle rondinelle sta attentamente valutando il da farsi, decisioni che verranno prese nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.e da quello che emergerà nelle prossime riunioni di Lega con Cellino ad aver già più volte espresso il proprio pensiero. Al di la di questo sono tre sono i nodi da sciogliere:. Lo dimostra ilnel quale ilha preso le distanze dalle dichiarazioni del giocatore in merito alla. Una presa di posizione netta, chiara e forte a evidenziare un rapporto giunto ai minimi storici. I numeri bocciano(19 presenze 5 gol), le prestazioni boccianoed ilstarebbe pensando di bocciare l’attaccante. Il suo contratto scadrà nelma a fronte di una retrocessione l’addio sarebbe scontato per clausola contrattuale. Stante la situazione il rischio sarebbe quello di vivere gli ultimi mesi da separati in casa.E’ l’oggetto più prezioso della rosa del Brescia.nonostante una classifica e un andamento verso la retrocessione che potrebbero minare il valore.ormai è chiaro che dalla sua cessione il presidente cagliaritano punterà a ricostruire la squadra e l’avvenire del club. La pausa forzata del campionato sta servendo a Cellino per imbastirepronta a scatenarsi tra qualche mese. I più grandi club italiani ed europei si contenderanno il(classe 2000) a suon di milioni conpronto ad incassare. L’unica cosa che il patron delle rondinelle dovrà fare è mettersi al tavolo e trattare accettando l'offerta migliore.Diego Lopez ha unmache il tecnico uruguayano sarà ancora sulla panchina biancoazzurra il prossimo anno. Le prestazioni della squadra non sono migliorate rispetto al recente passato con. I punti latitano, le vittorie mancano e il cambio di passo ancora non si vede. Lopez è inoltre spaventato dall’emergenza sanitaria e vorrebbe ricongiungersi presto con la famiglia. In più c’è il pressing delcon i cileni pronti a fare ponti d’oro per avere l’ex allenatore del Penarol.dovrà valutare attentamente anche il futuro del suo allenatore.