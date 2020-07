ma per il momento. Storia della, quello dichiarato da tutti come l'assalto immediato alla. Il tecnico uruguayano dopo qualche settimana di tentennamenti èsulla. Lo ha fatto senza tanti giri di parole al termine della gara persa 2-0 contro la. Un messaggio chiaro e inequivocabile lanciato alla dirigenza, in particolare ail quale, meno di 48 ore prima, si era dettodel sudamericano alla guida delle rondinelle ma lasciando aperta la porta anche a nuove soluzioni.Cosa succederà nelle prossime ore è difficile da capire soprattutto in considerazione di un fattore sul quale porre l'attenzione:L'allenatore ex diè il “figlioccio” di. Il patron del Brescia lo ha cresciuto come giocatore e come uomo, lanciandolo anche come tecnico. Il suo nome a Brescia circolava poco dopo l'insediamento del presidente sardo sulla poltrona presidenziale e puntualmente il matrimonio si è consumato al. Dunque se fossec'è da immaginare cheMa l'arrivo dinel ruolo diha tolto un po' di certezze aè uomo di calcio e da profondo conoscitore della materia è cosciente del fatto che ripartire da un allenatore retrocesso non è mai facile.. L'obiettivo è fissato su. Da non sottovalutare anche l'umore della piazza alla qualeda sempre peso e valore.. Una sua conferma potrebbe alimentare polemiche e tensioni di una tifoseria già ferita dalla retrocessione dopo solo un anno di Serie A. Chi vivrà, vedrà.