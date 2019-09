Un bacio alla piccola Pia, prima d’iniziare (gesto ad aver commosso in tanti). Il palcoscenico dello stadio San Paolo come cornice per il ritorno in grande stile. Mario Balotelli ha scelto una delle platee più suggestive del calcio italiano per ufficializzare il suo rientro nel calcio italiano. Mario Balotelli contro il Napoli ha segnato il suo primo gol con la maglia del Brescia, il suo primo gol in campionato. Un gol voluto, cercato ad aver illuso la squadra di Corini di poter fare l’impresa di fermare la corazzata di Ancelotti. Pur nella sconfitta, per certi versi immeritata, il Brescia si gusta il suo campione ritrovato.



PROGETTO – Parafrasando Corini il numero 45 bresciano è “completamente calato nel progetto”. Lo si vede, lo si percepisce durante la settimana ed in campo. Juventus e Napoli sono state lo specchio di quanto Mario Balotelli abbia voglia di diventare grande con il Brescia. Per i tifosi è già un idolo, per i compagni un punto di riferimento, per Corini un campione sul quale fondare le basi per conseguire la salvezza, per Cellino la gema più preziosa della rosa.



IL GOL – Il colpo di testa con il quale il Brescia accorcia le distanze e Balotelli ritrova la via della rete rappresenta il coronamento di un percorso di recupero sia fisico che mentale. Una “frustata” nella quale c’è dentro tutto: rabbia, frustrazione, felicità e determinazione. Una rete per gridare all’Italia intera di essere tornato, che Super Mario è nuovamente un talento del calcio tricolore (appunti per il ct Mancini). Un gol, il primo si spera di tanti altri, in grado di accendere ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi che sognano in grande con i gol di Balotelli.



SALVEZZA - La consapevolezza del Brescia di essere una squadra volta alla salvezza è tanta. Seppur nelle sconfitte la squadra con Balotelli in campo ha dimostrato di poter ambire a raggiungere l’obiettivo della permanenza in Serie A. Corini lo ha detto a margine della gara del San Paolo, Balotelli lo ha sussurrato negli spogliatoi ai compagni. Con questo Balotelli tutto è possibile: lo spirito dimostrato da Super Mario è di quelli che fanno ben sperare. Il gol è arrivato ora si aspetta la continuità di prestazioni e reti che possono valere la vittoria e punti pesanti.