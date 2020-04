. Così in tanti definiscono. Nel calcio come nella vita il numero uno del Bresciada sé stesso e dagli altri. Fin dai suoi esordi come imprenditore e poi come presidente di calcio il presidente del Brescia Calcio. Dapassando perarrivando fino a: le tappe di una carriera che lo ha esposto aper il suo modo di fare, la sua, tanti gli avversari agguerriti affrontati sui campi come nei palazzi del calcio. Oggilotta contro l’avversario più temuto da moltissimi italiani, il temibileAnche questa volta il numero uno del club lombardo. Si tratterebbe dell’. Per esserne certial quale si è sottoposto nella giornata odierna. In parte lo ha già evidenziato ileffettuato avenerdì scorso con lo sviluppo di anticorpi. Ora occorre il responso del secondo tampone atteso con trepidazione ed ansia., a sua insaputa essendo risultato. Un virus ad aver colpito al cuore ilcon la. Era metà marzo. Da qui la decisione didie mettere. Nessuna avvisaglia,dal presidente fino al suo arrivo a Cagliari (con le dovute procedure) per trascorrere le festività pasquali con la famiglia.A Brescia, nella città dove ha deciso di fare calcio dopo il rientro dall’Inghilterra ha osservato la. La. Una presa di coscienza che ha portato Cellino a. Emozioni e stati d’animo diventati ancor più forti con la. Da lottatore e combattente qual ècontro il coronavirus. Superato l’ennesimo ostacolo il presidente del Brescia