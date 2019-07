Ci sono un danese, un venezuelano ed un francese. No, non è l'inizio di una barzelletta ma il mercato fino ad ora del Brescia per la stagione del ritorno in Serie A. Per rinforzare la squadra il presidente Massimo Cellino ha scelto, fino ad ora, la via del mercato estero. “Troppo cari i giocatori italiani” aveva sentenziato il patron delle rondinelle a margine della sua partecipazione alla festa della Curva Nord Brescia. Detto fatto: al momento nella rosa di Eugenio Corini gli unici volti nuovi sono quelli di tre calciatori stranieri. Un Brescia a carattere internazionale verrebbe da dire, con una chiara impronta di Cellino verso la realizzazione di una rosa fondata sulle scommesse dove più che l'italiano pare essere l'inglese la lingua madre dello spogliatoio...Corini avvertito.



JORONEN – Jesse Joronen è il nuovo guardiano della porta del Brescia. Fisico possente, agile tra i pali l'estremo difensore è stato acquistato dal Copenaghen con un investimento di 5 milioni di euro. Mai da queste parti un portiere era stato pagato tanto! Il presidente Cellino ha voluto fortemente il calciatore avendolo seguito ai tempi del Fulham quando era padrone del Leeds United. Già idolo dei tifosi per aver parato un rigore a Cronelius in Europa League estromettendo l'Atalanta lo scorso anno dalla competizione, Joronen ora vuole conquistare i supporters attraverso le due parate in campo. “Mi ispiro a Buffon” ha dichiarato nella conferenza di presentazione...a rettangolo verde la sentenza.



CHANCELLOR – Jhon Chancellor è l'ultimo acquisto in ordine di tempo. Con un blitz a sorpresa, in perfetto “Cellino style” il patron del Brescia si è assicurato il difensore della nazionale del Venezuela. 197 centimetri di forza fisica e tecnica Chancellor è la seconda scommessa del mercato biancoazzurro. Un passato da giramondo lo ha portato a giocare in Equador, Russia e in Qatar. Reduce dalla positiva esperienza in Coppa America Jhon Chancellor arriva a Brescia come guardiano della difesa. Tre le presenze per lui nel torneo sudamericano con il sogno di entrare nelle prime quattro squadre infranto dalla sfida con Messi e compagni. L'Italia e Brescia il trampolino di lancio per il proseguo della carriera



AYE' – Florian Ayè è il francese di turno. Fisico asciutto, ottima tecnica individuale e fiuto del gol sono le armi che hanno stregato il Brescia spingendo la squadra neopromossa in Serie A a sborsare 3 milioni di euro. Ayè è la scommessa dell'attacco. Di lui in Francia si parla un gran bene in prospettiva futura. Gol a grappoli in Lega 2 lo scorso anno e la chiamata inaspettata del Brescia per cimentarsi contro le migliori difese d'Europa. "Voglio impormi in Italia" il sogno che lo porterebbe alla conquista della nazionale maggiore. Sogni da grande come quello di un gol contro le big del campionato. Già in rete nella prima amichevole il futuro può essere dalla sua parte.