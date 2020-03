Ora più che mai. La sconfitta contro il Sassuolo nel monday night della 26° giornata di campionato di Serie A ha emesso il verdetto, non ancora matematico,della squadra del presidente Massimo Cellino.sotto ogni punto di vista, quello subito contro il bresciano e tifoso doc come Roberto De Zerbi. Perché i 90’ minuti del vuoto Mapei Stadium sono stati l’Unaquella dei biancoazzurri a secco di vittorie da 11 giornate e ora miseramente ultimi e sul fondo della classifica a 9 punti di distanza dalla zona salvezza. Un abisso!– Nella prestazione di Reggio Emilia spiccano purtroppo gli stessi atavici errori.. Questa volta è toccato aregalare il pallone del vantaggio al. In altre occasioni è toccato ad altri (vedicon la Sampdoria, Martella con ilper citarne alcuni) azzerare in un solo colo gli sforzi di una squadra già in difficoltà.Così è stato in tantissime occasioni: punti lasciati per strada a pesare ora in unaNormale che sia così quando sei tu a dirigere la baracca!quelli commessi dal patron cagliaritano, al suo primo anno di Serie A con il Brescia. I meriti di una promozione emozionante rappresentano il passato. Gli errori sono stati nella, quando già non lo era ma soprattutto. E qui sta la colpa più grande.: perché la Serie A non è la Serie B. A questo si aggiunge l’instabilità in panchina con tre allenatori (Corini, Grosso e Lopez) a minare l’intero progetto.