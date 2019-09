Brescia sogna con la chiusura del mercato. Il presidente ci ha preso gusto regalandosi due colpi non indifferenti nell’ultimo giorno di trattative. Dopo l’arrivo di Mario Balotelli i biancoazzurri vanno a rinforzare la rosa con l’arrivo di Romulo dal Genoa e di Alessandro Matri dal Sassuolo. Due pezzi pregiati, due giocatori d’esperienza in gradi di aiutare la squadra nel conseguimento della salvezza, obiettivo stagionale. Un jolly della mediana ed un attaccante: la rosa si rinforza! I fuochi d’artificio erano stati annunciati e puntualmente si sono verificati alla luce delle trattative concluse da Stefano Cordone a Milano ma dirette in prima persona dal presidente sardo.



MATRI – Alessandro Matri riabbraccia Massimo Cellino. L’attaccante, reduce da una lunga esperienza al Sassuolo ha ceduto alle lusinghe del suo mentore, colui che per primo ha creduto nelle potenzialità di un attaccante che a Cagliari si è consacrato a livello italiano. Dal 2007 al 2011 il marito di Federica Nargi (la cui presenza in tribuna al Rigamonti rappresenta un valore aggiunto per i tifosi già scatenati sul web) è cresciuto con i consigli di Cellino. Già lo scorso anno, nel mercato di gennaio, l’attaccante ex di Juve e Milan era stato vicinissimo a vestire la maglia del Brescia salvo poi sfumare all’ultimo. Un matrimonio solo rimandato di qualche mese. Matri e Balotelli più Torregrossa e Donnarumma: il Brescia ha un parco attaccanti di tutto rispetto per la massima serie



ROMULO – Alla corte di Eugenio Corini arriva anche il jolly di centrocampo Romulo. Trattativa lampo con il Genoa per avere un calciatore polivalente da poter schierare in più ruoli. Per il tecnico del Brescia l’arrivo di Romulo darà modo di poter sfruttare le sue caratteristiche in funzione degli avversari e delle necessità. Mezzala o esterno di metà campo ad aiutare i vari Tonali, Bisoli e Dessena a crescere ma soprattutto come elemento di peso nella rosa della squadra in attesa del ritorno dall'infortunio di Ndoj sul quale Cellino punta molto.



MERCATO – La scoperta di Joronen e Chancellor, il lancio di Tonali, Cistana e Bisoli con le gemme Balotelli, Matri e Romulo. Il mercato delle rondinelle è da Serie A e da valore al progetto di Massimo Cellino che vuole, per il suo ritorno da presidente nel grande calcio, una squadra competitiva. Ora spetterà a Corini amalgamare al meglio i nuovi in un contesto di squadra già formato e coeso. Ma si tratta di valori aggiunti che fanno sognare i tifosi sempre più innamorati del loro presidente.