alle quali aggrapparsi per cercare di rimanere agganciati al sognoIlsta inevitabilmente toccando le corde dell'alta tensione in casa biancoazzurra. Ogni giorno una nuova puntata della querelle (per usare un termine più appropriato) tra l'attaccante e il club guidato daad alimentare i problemi in una, ultima in classifica con speranze salvezza ridotte al lumicino.Alla ripresa del campionato le rondinelle sfideranno ladell'exdovendo fare a meno, oltre ada considerarsi, anche diinfortunati. A questi si aggiungono le non perfette condizioni di: entrambi si allenano da poco con la squadra e non hanno una condizione atletica eccezionale.: non certo il miglior modo perdi iniziare l'ascesa all'obiettivo salvezza. Un quadro a delineare una strategia societaria per lo meno anomala. Perchè privare Diego Lopez del suo uomo tecnicamente migliore? Perchè togliere al tecnico sudamericano il miglior attaccante in rosa? Ma soprattutto: perchè creare questo clima di tensione alla vigilia di due mesi chiave per le residue speranze salvezza del Brescia.Ma a Brescia sembra tenere banco solo ilperdendo di vista l'obiettivo della squadra e le. Ogni giorno è lotta tra chi da ragione ae chi a(non molti per la verità). Ce l'imminente ritorno in campo in condizioni fisiche ma sopratutto psicologiche non ottimali. C'era davvero bisogno di tutto questo? Probabilmente no. In questi casi gli obiettivi si raggiungono con lae l'ambiente a trasmettere tranquillità. Tutte doti queste che il Brescia ha perso nella battaglia contro un singolo giocatore.