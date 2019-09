Tutto pronto per il ritorno del Brescia allo stadio "Rigamonti". La città e i tifosi sono pronti ad abbracciare la "prima" della squadra di Eugenio Corini nel palcoscenico della Serie A. Negli occhi scorrono ancora le immagini della festa promozione, della coppa della vincitrice del campionato di Serie B 2018/2019 alzata al cielo da capitan Daniele Gastaldello. Ad accogliere i tantissimi tifosi che domenica sceglieranno di seguire Tonali e compagni contro il Bologna ci sarà uno stadio "Rigamonti" tirato a lucido. Quasi un nuovo impianto verrebbe da dire viste le numerose migliorie apportate all'obsoleto impianto di Mompiano.



CELLINO - C'è voluta la lungimiranza ed il portafoglio di Massimo Cellino per arrivare ad avere una casa degna di tal nome. Impensabile proporre uno spettacolo degno della Serie A nel vecchio impianto dove i muri cadevano a pezzi, le comodità erano un optional e dove metà spalti erano inagibili. In tre mesi e mezzo Cellino ha fatto quello che negli ultimi 20 anni nessuno aveva mai fatto! E lo ha fatto di tasca sua con una spesa complessiva superiore ai 5 milioni di euro. Accogliente, funzionale e da quasi 20 mila posti il “nuovo” stadio Rigamonti è pronto per il debutto. Chapeau...



NOVITA' – Massimo Cellino ha portato la capienza dell'impianto dai vecchi 12 mila posti a 19.960 permettendo a molti più tifosi di poter seguire la propria squadra nelle gare casalinghe. Il patron sardo ha aumentato il numero dei tifosi in Curva Nord, cuore pulsante del tifo biancoazzurro: 5000 i posti, gli stessi della Curva Sud. Qui però il numero uno del Brescia ha avuto il colpo di genio dividendo in due la curva per gli ospiti: 3500 posti la prima parte e 1500 per la seconda. Questo per avere spazio nelle gare di cartello per dare alle tifoserie ospiti circa 5000 biglietti. Allo stesso tempo, con altre gare meno blasonate, ci sarebbero altri posti per i tifosi bresciani. Nelle gradinate seggiolini in ogni posto, in tribuna delle comode seggiole. La vera novità riguarderà 20 Sky Box posizionati a bordo campo (18 già venduti, ne mancano 2!) sacrificando la vecchia tribuna parterre.



CASA – Entrare al "Rigamonti", assaporarne il piacevole gusto del sentirsi finalmente in un luogo accogliente, gustare l'appartenenza ad un club della massima serie con il bianco e il blu a dominare la scena. Il "Rigamonti" è finalmente una casa, qualcosa che per tanti, troppi anni si è sognato e mai avuto. Non è San Siro e nemmeno l'Olimpico, lontano parente dai nuovi impianti. Ma è la casa del Brescia, la casa di tutti i tifosi della Leonessa. Quanto basta...