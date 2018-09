In Serie A ha indossato le maglie di Parma, Empoli, Palermo e Lazio, con quella sua esultanza diventata un cult. Mark Bresciano ha messo anche paura all'Italia, nel Mondiale del 2006, vestendo il giallo dell'Australia, appendendo le scarpe al chiodo nel 2015, dopo un triennio all'Al-Gharafa. E ora cosa fa Bresciano?



CANNABIS - In un'intervista a Sbs, l'australiano si racconta: "ll calcio non mi manca, il pallone sÌ. Adesso faccio investimenti nel settore immobiliare e mi occupo di coltivazione di marijuana a scopo medico. In italiano si dice cannabis, vero? Questo progetto mi dà lo stimolo per alzarmi tutti i giorni. Mi fa letteralmente godere".



SUL GIOCATORE PIU' FORTE - "Purtroppo abbiamo giocato poco assieme ma dico Cannavaro. Fabio andava sempre a mille all'ora, si allenava con la stessa intensità con la quale avrebbe giocato una finale Mondiale".



SULL'ESULTANZA - "Ronaldo esulta come me? Non ci avevo mai pensato. Né avevo mai pensato che quel modo di celebrare i gol potesse dare di me l'immagine di un tipo un po' guascone. Però è vero che si somigliano. Ma direi che con i paragoni ci fermiamo qui".