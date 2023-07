La vita è fatta a scale: c'è chi scende e c'è chi sale. I. Ai tempi di Germania 2006 due emergenti cantanti genovesi erano ancora bambini: Bresh aveva 10 anni e Olly solo 5.- Il primo è un grande tifoso del Grifone, al quale ha dedicato la canzone: "", che ha accompagnato la squadra nella cavalcata allo Stadio Ferraris e anche in trasferta. Dopo le date di Roma, Firenze, Sassuolo, Genova e Brescia, stasera Bresh si esibisce al Carroponte di Sesto San Giovanni in provincia di Milano per poi proseguire il tour estivo a Jesolo, Orvieto, Gallipoli, Azzano Decimo, Cinquale, Golfo di Patti, Cattolica, Ascoli, Follonica, Romano D'Ezzelino, Alba e infine Ortona il 31 agosto.- Venerdì Olly, tifoso della Sampdoria, gioca in casa al Porto antico di Genova. Dopo le date già fatte a Perugia, Milano, Roma, Melilli, Annone Brianza, Belluno, Bergamo, Sassuolo, Collegno e Padova, le prossime tappe dei suoi concerti saranno a Budoni, Breno, Volterra, Montereale e infine al Castello di Brescia l'8 settembre.- Entrambi in tour, Bresh e Olly non possono partecipare allaL'evento è organizzato da Mediafriends per raccogliere fondi a favore delle persone colpite dall'alluvione dello scorso mese di maggio. Tutti i proventi andranno a sostegno dei progetti di cinque realtà che operano sul territorio, occupandosi di anziani e persone con disabilità fisiche e psichiche: Anffas Faenza, Casa della carità Lugo, Comunità Montepaolo, Fondazione Opera Don Baronio Onlus Cesena e Genitori Ragazzi Disabili. La gara si disputa in, che scenderanno anche in campo. Presenti in tribunadi Amici. Nella Nazionale Cantanti ci sono, campione di motociclismo. Dall'altra parte giocano, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari.