L'ex calciatore Mauro Bressan ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "Qua ci sono dei fatti oggettivi, un mesetto fa avevo detto che tranne l'Inter la Fiorentina non è inferiore a nessuno, nelle ilarità generali. Dopo ieri si possono pensare tante cose belle, la maturità di questa squadra è davanti agli occhi di tutti. Se la squadra mantiene questa voglia di dominare le partite, come al Maradona dove dopo l'1-1 la squadra voleva giocare, possono arrivare belle soddisfazioni. Italiano è maturato anche nella gestione delle partite, come la difesa a 5 nel finale di Udine. Arthur e Bonaventura danno degli equilibri che permettono alla Fiorentina di giocare nella metà campo avversaria. In difesa ci saranno sempre gli 1 contro 1, perché questo è il gioco della viola, ma se sono tutti attenti fai fatica a fargli gol"