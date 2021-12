Romain Faivre, attaccante del Brest seguito dal Milan, ha parlato Onze Mondial: “Se crolli a Brest, cosa fai dopo? Perdi tempo inutilmente. Se invece torni subito a lavorare duramente sai che tornerà il Milan e magari altri club. Penso di rispondere bene in campo per il momento. Gioco buone partite e ho statistiche. Spero che saliremo in classifica. Il prezzo del mio cartellino? Tra 15 e 20 milioni di euro".