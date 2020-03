Secondo quanto raccolto dal Mail, dopo la Brexit i top club di Premier League stanno per stringere un accordo con la FA per facilitare i permessi di lavoro per i calciatori stranieri. Se tali accordi dovessero andare in porto, le squadre avrebbero diritto a tesserare fino a tre calciatori stranieri senza dover ricorrere ai permessi. Di conseguenza, le formazioni di punta del calcio inglese si stanno già attivando per rafforzare le proprie reti di scouting globali in cerca di nuovi talenti, specialmente in Sud America, Asia ed Africa.