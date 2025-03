Briatore attacca la Juventus: "Manda via i vincenti, cose mai viste. Via tutti e ricostruiamo con Allegri"

AFP via Getty Images

Flavio, noto imprenditore e tifoso della, ha affidato le proprie sensazioni ad un video pubblicato sul suo profilo Instagram:“Buongiorno cari juventini, volevo solo parlare con voi un secondo. La Juve mi sembra che sia ad un livello mai visto. Una squadra che con Allegri è finita terza e ha vinto la Coppa Italia e che fa questa dirigenza?. Via Allegri, via i 3 calciatori internazionali che avevamo.è andato al Barcellona e al posto suo è arrivato Di Gregorio… con tutto il rispetto, ma Szczesny è un’altra cosa. Che senso ha?, che era una bandiera per noi, è stato trattato male. E poi c’è… è stato brutto sentirlo fischiato. Ma cosa avrebbe dovuto fare? È il suo mestiere ed è andato a giocare da un’altra parte. All’Atalanta sono stati bravi ad averlo preso e noi, invece, dei pirla ad averlo mandato via… Ma queste robe qui come fanno a succedere nel calcio?

Poi siamo andati a Napoli a prendere, ma a quel punto avremmo dovuto prendere De Laurentiis. Poi abbiamoche con Giuntoli forma una coppia infernale. Hanno, salari altissimi e i buoni giovani sono stati venduti tutti., per il resto il Bologna anche senza di lui sta facendo molto bene. Noi ora abbiamo contratti a vita con Giuntoli e Motta, ma con questo gruppo non andiamo da nessuna parte. Per forza che i tifosi sono arrabbiati, non c’è strategia o un padrone. Lo era Allegri che teneva la squadra anche nei momenti difficile”.