Flavio Briatore contro la città di Roma. L'imprenditore è andato su tutte le furie dopo aver appurato che Crazy Pizza, la pizzeria romana di sua proprietà, non potrà continuare a utilizzare lo spazio esterno del locale.



Come scrive Repubblica, il permesso per l’occupazione dell’area scadrà a giugno e la prima richiesta di proroga è stata bocciata. A detta di Briatore, tavoli e sedie non ostruiscono il passo pedonale e nell’area non sono registrate lamentele degne di nota. "Con il Crazy Pizza non diamo davvero fastidio a nessuno. In Italia non si può lavorare. Anche se devo dire che, a differenza di Roma, a Milano non hanno fatto alcun problema per prorogarci l’occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, abbiamo due terrazze".



Ma Briatore non si arrende e ha inoltrato una seconda richiesta per poter continuare a sfruttare ombrelloni, tavole e sedie nello spazio esterno. Atteso ora il responso di Roma Capitale.“ Abbiamo dato una grande mano a via Veneto, ora aprirà Nobu (il ristorante giapponese di Robert De Niro, ndr). Se poi cominciamo a dire che i tavoli danno fastidio... comunque ora vedremo”, ha aggiunto Briatore. "Gli affari della pizzeria vanno benone nonostante le polemiche (una Margherita costa 15 euro fino ad arrivare a 65 euro per una pizza Pata Negra): “Siamo al 60% oltre il budget previsto”, ha detto.