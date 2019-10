L'imprenditore Flavio Briatore ha parlato a Radio Radio, dando un giudizio sui presidente di Serie A: “In Italia un giorno sì un giorno no, qualcuno mi chiede di fare qualcosa nel mondo del calcio. Già ce ne sono di bravi in Italia, ma fanno quello di mestiere: Cellino, i Pozzo, sono tutti professionisti, anche De Laurentiis è un altro patron molto bravo. Una cosa è certa, e parlo per esperienza personale: nel 90% dei casi se tu sei ricco e vuoi diventare molto meno ricco, ti compri una squadra di calcio, come feci io con il Queens Park Rangers. Il Milan? Lì c’è un amministratore delegato (Ivan Gazidis, ndr) che dice 'siamo come la serie D': se io fossi l’azionista di riferimento del Milan l’avrei già licenziato. Una frase così è un insulto ai tifosi del Milan e a chi mette tanti soldi nel calcio”.