Flavio Briatore, positivo al Covid-19 e ricoverato al San Raffaele, durante le sue ultime vacanze in Sardegna ha incontrato anche Silvio Berlusconi, ex Premier ed ex patron del Milan, attuale proprietario del Monza. L'incontro fra Briatore e Berlusconi, immortalato da un video apparso il 12 agosto sull'account Instagram del proprietario del Billionaire, sarebbe comunque avvenuto prima di Ferragosto e delle feste a rischio Covid. Come scrive Dagospia, "Silvio è comunque andato in paranoia e il 16 agosto ha lasciato in fretta e furia Villa Certosa in direzione di Arcore".



