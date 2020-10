. Sotto esame il dialogo avuto il 23 marzo 2017 tra, commercialista e consulente fiscale dell'imprenditore e, il direttore dell'Agenzia delle Entrate di Genova,. Tutto ciò ha portato alla condanna agli arresti domiciliari per i due protagonisti ed alla sospensione dall'ufficio per le due funzionarie presenti quel giorno,Costa e. Per quanto concerne Briatore, invece,Ma da dove è iniziata e come si è sviluppata la storia? Lo yacht in questione è stato sequestrato ben dieci anni fa, nel maggio del 2010, mentre era ormeggiato al largo di La Spezia con a bordo un nutrito equipaggio del quale facevano parte anche il figlio del managere la ex moglie. Il sospetto delle autorità è quello che l'imbarcazione fosse intestata ad una società, la Autumn Sailing, avente sede nelle Isole Cayman ed amministrata dallo stesso Briatore, il quale, in questo modo, risultava essere solamente un noleggiatore e non il proprietario del natante eArriviamo quindi al presente ed allo scambio di battute incriminato tra Parolini ed il direttore Pardini, al quale, secondo l'accusa, sarebbe stata fatta la promessa di convogliare personaggi illustri e di prestigio e di fare pubblicità durante le occasioni mondane alle sue attività in Kenya, in cambio di un'interpretazione favorevole della norma da parte della Agenzia delle Entrate. Per questo la procura di Genova ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditore e gli altri quattro indagati sopracitati. Il futuro del Force Blue e del suo proprietario sembra ora più che mai “in alto mare”.