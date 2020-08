Flavio Briatore sta bene e non ha il coronavirus. Questo almeno è quanto afferma lo stesso imprenditore, nel corso di una intervista telefonica concessa al Corriere della Sera.





LE SUE CONDIZIONI - "Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato. Non è ricoverato per Covid-19? Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo".



SULLA PRESUNTA POSITIVITA' - "Lasci dire, può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…".



CHE SINTOMI HA? - "Un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto".



Dopo aver interrotto la telefonata per l'ingresso nella camera di due dottori, Briatore scrive tramite WhatsApp alla giornalista Candida Morvillo che è sotto flebo: non può più parlare. Alla domanda se abbia l’esito del tampone, risponde solo che sta bene".