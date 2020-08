L'indiscrezione viene rivelata da L'Espresso: Flavio Briatore è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il Covid-19. L'imprenditore, nel capoluogo lombardo da lunedì, non sarebbe in terapia intensiva, ma le sue condizioni vengono definite "serie".



Briatore, nei giorni scorsi, è stato al centro di numerose discussioni dopo la chiusura dei locali della movida, compreso il suo Billionaire. La rinomata struttura, tra i posti più chic di Porto Cervo, in Costa Smeralda (Sardegna), si è rivelata un focolaio attivo: agli 8 casi rilevati nei giorni scorsi, se ne sono aggiunti 52, per un totale di 60 contagi tra le persone dello staff. A ferragosto, inoltre Briatore ha partecipato a una partita di calcetto presso l'hotel Cala di Volpe: tra loro anche Sinisa Mihajlovic, risultato positivo nella mattinata di domenica.