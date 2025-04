Briegel racconta: "La birra a Maradona all'antidoping e l'arbitro amico di Platini"

Hulton Archive

, roccioso tedesco classe 1955, è stato una delle anime deldi Bagnoli campione d'Italia nel 1985. Nel quarantennale di quello storico Scudetto, Briegel si racconta in«Che la vita passa in un momento. E c’è questa parola, questa frase, come si dice, oh, un attimo, bitte (prende il telefono, smanetta su Google traduttore, ha trovato). Se non vuoi diventare vecchio, è semplice: devi morire prima! Ah ah ah…».

«Una cosa sola. Ci telefoniamo ancora quasi ogni giorno, e se solo potessi farlo con Garella, con Claudione, ah… Per vincere non devi avere i fuoriclasse, ma i più uniti. Quell’anno andarono in campo soltanto 14 giocatori: non potrà succedere mai più».«Una volta giocai persino di punta, ma segnavo comunque tanto. Nove reti nell’anno dello scudetto, da mediano».«Parlava poco ma parlava giusto. Vigilia della prima partita, viene in camera e mi fa: “Tu, domani, Maradona”. Tre parole, e io rispondo con una: “Sì”. Poi esce senza salutare. La domenica marco Diego, faccio gol e vinciamo 3-1».

«Ma io veramente gli avrò parlato cinque volte in tutto. Però, senta: dopo la finale del Mondiale dell’86 a Città del Messico, ci sorteggiano per l’antidoping. Siccome Diego non riesce a fare pipì, io gli passo una birra e allora il medico dell’Argentina urla “nooo!”. Pensava fosse dopata. Allora ne bevo un sorso e poi la do a Maradona. Fino al 2002, ogni Natale mi arrivava a casa un suo biglietto d’auguri, li conservo tutti. Credo mi stimasse perché non lo picchiavo come invece facevano gli altri».

«Diedero un rigore a loro per un mio fallo di mano del tutto involontario, e non ne diedero uno a noi, enorme, sempre per un mani, di Serena. L’arbitro era un francese, Wurtz, molto amico di Platini».«Eravamo stremati dopo i rigori contro la Francia tre giorni prima, altrimenti chissà. Azzurri fortissimi, certamente, ma noi avevamo sbagliato la preparazione: il cittì Derwall non ci fece allenare per i primi dieci giorni, diceva che eravamo stanchi dopo la Bundesliga, così perdemmo contro l’Algeria. Da quel momento, allenamenti… A Siviglia, la notte della semifinale c’erano 42 gradi. Arrivammo poi a Madrid alle tre e mezza del mattino, fuori c’era già il sole…».

«No, perché non potevo fare di più e l’Argentina era fortissima. Noi avevamo questo problema, come si dice? (Google traduttore: il gigante mostra il cellulare con la parola “ossigeno” sullo schermo). Poco ossigeno nel cervello, ecco, ma a 2.500 metri di altitudine correvo lo stesso come un pazzo. Non bastò».«Tifo per la Germania, per l’Italia che è la mia seconda nazionale e naturalmente per l’Hellas e il Kaiserslautern. Vedo tutte le partite in tivù».