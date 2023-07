Moises Caicedo ha parlato della pressione mediatica che lo riguarda da quando è entrato nel mirino del Chelsea: "È una grandissima emozione. Quale ragazzo non vorrebbe che parlassero di lui? So come gestire lo stress. Non mi lascio trasportare dalle emozioni. Per ora mi sto godendo il tempo con la mia famiglia. C'è pressione, ma sono calmo. Aspetto qualunque cosa Dio decida. Lui saprà cosa è meglio per me".