Brighton, contro la Roma senza Mitoma. De Zerbi: 'Stagione finita'

Redazione CM

Una brutta notizia per il Brighton, prossimo avversario della Roma negli ottavi di UEFA Europa League: i Seagulls perdono Karou Mitoma per il resto della stagione.



Il giapponese classe '97 è stato uno dei punti di forza della squadra di Roberto De Zerbi nella scorsa stagione e anche nella prima parte del 2023/24 (3 gol in 26 presenze complessive), ma a causa di un problema alla schiena non potrà tornare a disposizione prima di maggio.



L'ANNUNCIO DI DE ZERBI - L'annuncio l'ha dato lo stesso De Zerbi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di FA Cup contro il Wolverhampton: "Mitoma? Ha un problema importante, penso che starà fuori 2 o 3 mesi, ma questo pone fine alla stagione per lui. Inoltre Ferguson Veltman non sono disponibili per la partita di mercoledì, mentre Welbeck sarà controllato domani, ma abbiamo brutte sensazioni".



FRUSTRATO PER I TANTI INFORTUNI? - "No, non sono frustrato, può succedere nel calcio, questa situazione non è mai cambiata da settembre a oggi. Cerchiamo di lavorare con entusiasmo e orgoglio, cerchiamo di trasformare il problema in opportunità come abbiamo fatto fino a questo momento. Non preoccupatevi perché domani lotteremo per provare a vincere la partita, in casa del Fulham e altrettanto faremo in Europa contro la Roma. Battere i Wolves sarebbe una grande opportunità, vogliamo vincere e rendere felici i nostri tifosi, rendere felice il nostro club".



LE ALTERNATIVE - L'infortunio di Mitoma è una brutta tegola per il Brighton e per De Zerbi, che ha comunque a disposizione alternative nel ruolo di ala sinistra: c'è Ansu Fati, arrivato in prestito dal Barcellona, così come Simon Adingra arrivato dal Royal Union Saint-Gilloise, sempre con la formula del prestito.