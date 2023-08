Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa, chiarendo le condizioni dell'attaccante classe 2004 Julio Enciso e soprattutto lanciando indizi di mercato: "Rimarremo senza Julio per un lungo periodo. Può succedere nel calcio, ma mi dispiace per lui perché stava giocando davvero bene. Vorrei costruire una squadra più forte. Abbiamo a disposizione ancora 6-7 giorni e cerchiamo un attaccante e un centrocampista, questo per la perdita di Julio e la cessione di Caicedo. I nomi? Non è corretto parlare di giocatori di altri club. Posso dire che abbiamo diverse opzioni".