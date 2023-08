Prima conferenza in vista della prima partita ufficiale della stagione per Roberto De Zerbi. Queste le sue parole, in particolare su Moises Caicedo, che lascerà il Brighton per approdare in una big (Chelsea o Liverpool):



DICE TUTTO - "Mi sono già dimenticato di Moises. Sono orgoglioso dei giocatori che abbiamo in rosa e vogliamo continuare a migliorare. Il merito va al club: le società più grandi possono comprare i nostri giocatori ma non possono comprare la nostra anima o il nostro spirito. Siamo il Brighton, abbiamo raggiunto un grande obiettivo l'anno scorso: lo stesso del Liverpool, meglio del Chelsea. Vorrei giocatori orgogliosi di giocare a Brighton perché questo club è speciale. Non parliamo ancora di obiettivi, dobbiamo aspettare la fine del mercato e le prime partite. Dobbiamo iniziare bene e poi si potrà parlare di cosa cercheremo di fare".