Il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa del possibile passaggio del centrocampista ecuadoriano Moises Caicedo al Chelsea:



"Dovete parlare con il presidente Bloom, non con me. Ha rinnovato a febbraio, siamo a luglio, non so se in cinque mesi può già cambiare idea. Se la situazione non cambia, io so che Moises resta. Se parte, dobbiamo sostituirlo con un giocatore di pari livello, perché noi, a differenza del Chelsea, quest'anno giochiamo in Europa..."