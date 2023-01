Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, è tornato a parlare del caso di mercato relativo a Trossard: "Voglio essere chiaro su Leo, sono dispiaciuto per questa situazione. Non penso di aver commesso un errore con lui, la gente in società conosce bene le cose e mi sento a posto con me stesso. Sono pronto ad aprirgli la porta, è un bravo ragazzo e un giocatore veramente importante per noi. Deve capire che deve lavorare nel mio modo perché sono io l'allenatore e decido le regole nello spogliatoio. Non è una situazione brutta, anzi è grande perché possiamo imparare e migliorare. Dobbiamo rincorrere i nostri sogni, siamo il Brighton e bisogna lavorare pensando alla squadra, non soltanto a noi stessi".