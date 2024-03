Brighton, il tifoso accoltellato a Roma: ‘Fa parte del gioco’. Poi ci ripensa

Jack Albion, uno dei tifosi inglesi del Brighton che erano stati accoltellati prima della partita, aveva rilasciato alcune dichiarazioni su una chat di tifosi immediatamente dopo l'accaduto: "Fa tutto parte del divertimento. Sono sopravvissuto sto bene, mi fa solo male il c**0. Ma sono tdeterminato per la partita". Arrivato nel settore ospiti dell'Olimpico è stato accolto come un eroe e al termine di una partita ha ritrattato la sua frase precedente sullo stesso sito: "L'ho detto per scherzo quando mi è stato detto che non sarei morto. Mi dispiace, sono rimasto bloccato in ospedale per sei ore. Ora sto bene, sto solo cerando di tenere alto il morale. Sicuramente non fa parte del divertimento".