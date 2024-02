Brighton: in arrivo un attaccante per il futuro

Secondo quanto riporta The Athletic, il Brighton di De Zerbi avrebbe trovato un nuovo attaccante e dovrebbe arrivare in estate. Resta da capire chiaramente quale sarà il futuro dell’allenatore ex Sassuolo, ma nel frattempo il club inglese continua nel suo progetto di valorizzazione dei giovani. Infatti si legge che si sarebbe trovato un accordo con il Nordsjaelland per il trasferimento di Ibrahim Osman per una cifra vicina ai 19,5 milioni.



I DETTAGLI - L’attaccante ghanese classe 2004 ha fin qui registrato 29 presenze in stagione condite da 4 gol e 5 assist. Il giovane attaccante andrà quindi a rinforzare un pacchetto offensivo già pieno di soluzioni di qualità, in primis Joao Pedro e Evan Ferguson. Qualora De Zerbi dovesse rimanere sulla panchina, avrebbe un altro giovane da far crescere e diventare un calciatore di livello. Basti pensare alla crescita proprio dell’attaccante irlandese classe 2004 in questa stagione. Infatti fin qui ha registrato 21 presenze(il 52% da titolare) e siglato 6 reti.