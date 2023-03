Paul Barber, amministratore delegato del Brighton, ha parlato nel podcast The Beautiful Game motivando la decisione di tener duro su Moises Caicedo, ambito dal Chelsea ma soprattutto dall'Arsenal, nel gennaio scorso:



"Da inizio stagione è stato uno dei nostri migliori giocatori, eravamo e siamo in un'ottima posizione in Premier League, ancora in corsa in FA Cup e con tante partite davanti da dover affrontare. Vogliamo provare a raggiungere il nostro miglior piazzamento di sempre, se ci riusciamo possiamo qualificarci alle coppe europee. Abbiamo una posta in palio nella seconda metà di stagione e Moises per noi è una pedina molto importante".