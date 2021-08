Secondo quanto riportato dall'Argus, il Brighton continua a seguire Marc Cucurella. Il terzino, fresco vincitore dell'argento a Tokyo, piace molto a Graham Potter, tanto che la dirigenza sarebbe disposta a fare uno sforzo economico per acquistarlo. Potrebbe infatti arrivare un'offerta al Getafe di circa 15 milioni di sterline, anche se l'allenatore degli spagnoli Michel preferirebbe tenere il giocatore, il quale fino ad ora non ha voluto sentire offerte per restare concentrato sulle Olimpiadi.