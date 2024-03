Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Si riparte dal 4-0 dell’Olimpico: servirà una vera e propria impresa agli uomini di De Zerbi per rovesciare il risultato e staccare l’accesso ai quarti della seconda massima competizione europea.Paulo Dybala sarà a disposizione di Daniele De Rossi per la sfida di giovedì (seppur è previsto che possa cominciare la sfida dalla panchina), mentre i prossimi allenamenti saranno decisivi per valutare le condizioni di Smalling e Renato Sanches, ancora out insieme a Kristensen – che rientrerà dopo la sosta per le nazionali -.La partita sarà visibile in chiaro su TV8 o in alternativa, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252 e in streaming sulle piattaforme DAZN, Sky Go e NOW TV.: Verbruggen; Lamptey, Dunk, Van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck. All. De Zerbi: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi