Roma, lo sfottò dei tifosi del Brighton con un curioso striscione: c'entrano Totti e la pizza

Spettacolo in campo e sugli spalti durante Brighton-Roma, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Due gli allenatori italiani sulle panchine (De Zerbi e De Rossi), tanti campioni in campo e sfottò che si rincorrono sulle tribune.



Al Falmer Stadium infatti è comparso un curioso striscione che prende in giro l'icona per eccellenza dei giallorossi, Francesco Totti. I tifosi inglesi infatti hanno esposto un cartello con la scritta: '"Totti adora l'ananas sulla pizza". Un modo divertente per toccare due cose sacre per gli italiani: uno dei campioni più amati del nostro calcio e la cucina, fiore all'occhiello della nostra cultura.